STOCKHOLM – De Zweedse prins Daniel vindt het belangrijk dat zijn kinderen zoveel mogelijk meekrijgen van een gemiddelde Zweed. Daarom stapt de echtgenoot van kroonprinses Victoria geregeld met prinses Estelle (5) of prins Oscar (1) in een metro of bus.

“Ik denk dat het belangrijk is de kinderen in verschillende omgevingen te laten verkeren”, zegt Daniel in een interview met Dagens Nyheter. “Je moet weten hoe je een metro pakt, hoe een busritje is en hoe het is om in de rij te staan.”

De prins is groot fan van de voetbalclub AIK en vindt het belangrijk dat ook zijn kinderen ervaren hoe het is om een wedstrijd bij te wonen. Prinses Estelle werd al meermaals op de tribune gespot met haar vader. “Ik wil dat de ze passie voelen die binnen de sportwereld bestaat, meemaken dat de Black Army uit volle borst zingt”, zegt de voormalig fitnessinstructeur en sportschoolhouder over de fans van AIK. “Dat mogen ze niet missen.”