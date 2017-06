MARÍN – De Spaanse koning Felipe is vrijdag op pad met zijn vader, koning-emeritus Juan Carlos. De heren zijn in Marín, waar wordt stilgestaan bij het driehonderdjarig bestaan van het opleidingsinstituut van de marine aldaar.

Felipe en Juan Carlos werden ontvangen op een marineschip, vanwaar ze een vlootschouw afnamen. Onder meer fregatten, onderzeeërs en het naar Juan Carlos vernoemde vliegdekschip trokken aan de koning en zijn vader voorbij.

Terug aan land nam Felipe een militair defilé af, dat werd afgesloten door zes overvliegende straaljagers. Vervolgens nam de Spaanse koning de tijd om enkele studenten te ontmoeten.

De Academia de Guardias Marinas werd in 1717 in het leven geroepen en is een van de voorlopers van de Escuela Naval Militar. De Spaanse koninklijke familie heeft nauwe banden met het opleidingsinstituut in Marín. Felipe zelf studeerde er in 1986 en 1987, zijn vader werd er in 1957 en 1958 opgeleid.