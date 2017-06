STOCKHOLM – De Zweedse kroonprinses Victoria wordt op 14 juli veertig jaar, maar zo voelt ze zich niet. De troonopvolgster heeft gemengde gevoelens bij haar komende veertigste verjaardag. “Ik heb geen zin in veertig, maar ja, toch voelt het goed”, zegt ze in het programma Victoria 40 van de Zweedse televisiezender TV4.

Hoewel Victoria ambivalent is bij het bereiken van dit kroonjaar, kijkt ze ook uit naar de toekomst. De prinses, die als de internationale VN-ambassadeur voor de globale doelstellingen zich inzet voor duurzaamheid, denkt al na over het jaar dat zij vijftig zal worden. “Ik hoop dat we over tien jaar veel hebben bereikt met wat we duurzaamheidsdoelstellingen noemen, dat hoop ik echt. Ik ben positief en heb het gevoel dat we concrete resultaten gaan boeken en dat we als individuen daadwerkelijk zullen nadenken over hoe we invloed kunnen hebben op onze omgeving”, zegt de kroonprinses in het tv-programma.

Toen de kroonprinses een jaar werd, kwamen er mensen uit het hele land naar Slot Solliden op Öland om de koning en koningin te feliciteren met hun dochter. Daarmee werd de basis gelegd voor het jaarlijkse volksfeest waarmee de verjaardag van de kroonprinses op 14 juli wordt gevierd.

Dit jaar zal die viering extra groot zijn. Zo krijgt de jarige onder meer een concert van bekende Zweedse artiesten voorgeschoteld.