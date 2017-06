LONDEN – De prinsen William en Harry vinden dat ze het aan hun moeder Diana verschuldigd zijn haar herinnering in leven te houden. Dat zeggen de broers in een BBC 1-documentaire over de dood van hun moeder, deze zomer twintig jaar geleden.

“We hebben het gevoel dat we haar hebben teleurgesteld”, zegt William. “We konden haar niet beschermen.” De prins was vijftien jaar toen zijn moeder in augustus 1997 omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs, Harry was twaalf. In de documentaire hebben de broers het voor het eerst over de eerste dagen na het overlijden van Diana.

De massale rouw maakt ook jaren later nog steeds indruk op Harry. “Toen ze stierf was er een stortvloed aan emoties en liefde. Dat was behoorlijk schokkend. En het was mooi. Terugkijkend was het verbazingwekkend dat onze moeder zo’n effect had op zo veel mensen.”

Taak

Voor de broers wordt het waarschijnlijk nooit makkelijk om over de plotselinge dood van hun moeder te praten, denkt Harry. “Maar twintig jaar later lijkt de tijd rijp om iedereen eraan te herinneren wat een verschil ze heeft gemaakt, niet alleen binnen de koninklijke familie, maar in de hele wereld.”

Volgens William is het aan hem en Harry om de herinnering aan Diana levend te houden “en iedereen te laten zien wie ze was”. “Dat is onze taak als haar zonen, haar beschermen.”