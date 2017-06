De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, vindt dat het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan Groot-Brittannië moet worden afgelast. Hij heeft de Britse regering gevraagd het bezoek te schrappen, meldt The Guardian dinsdag.

Aanleiding voor zijn verzoek zijn de opmerkingen die Trump over Khan maakte na de aanslagen in Londen zaterdagavond. Eerst twitterde Trump nogal smalend over Khan dat deze had verklaard dat er ‘geen reden was voor paniek’ terwijl er doden en gewonden waren gevallen. Toen de president er op werd gewezen dat Khan de aanslagen juist had veroordeeld en de opmerking uit zijn verband was gerukt, twitterde hij dat dit een ‘zielig excuus’ was.

De Britse minister voor Buitenlandse Zaken Boris Johnson liet dinsdag weten ‘geen reden’ te zien om het staatsbezoek te schrappen.

In Groot-Brittannië stak eerder al een storm van protest op toen bekend werd dat premier Theresa May de president al meteen namens koningin Elizabeth had uitgenodigd. Meer dan 1,5 miljoen Britten tekenden zelfs een petitie waarin van regering en parlement werd gevraagd Trump nimmer op staatsbezoek te laten komen.