In het bijzijn van de complete koninklijke familie hebben koningin Margrethe van Denemarken en haar man prins Henrik maandag een beeld onthuld in de tuinen van Fredensborg Slot. Het beeldhouwwerk, getiteld Miss Fredensborg, is ontworpen door de prins en is een cadeau aan elkaar voor het vijftigjarig huwelijksjubileum dat het paar komende week viert.

In een video die het Deense koningshuis online heeft gezet, is te zien hoe Margrethe en Henrik samen aan het lint trekken om het beeld te onthullen, tot groot applaus van de familie. Kroonprins Frederik, kroonprinses Mary, prins Joachim en prinses Marie waren allen aanwezig met hun kinderen. Na de onthulling volgde nog een fotoshoot waarbij Henrik liefdevol een kus uitdeelde aan zijn vrouw.

Koningin Margrethe en prins Henrik trouwden op 10 juni 1967 in de kerk van Holmen in Kopenhagen.