Koning Filip van België heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan de radiostudio in Leuven waar het radiostation MNM de Marathonradio uitzendt. Dat is een non-stopuitzending in de examenperiode die nog tot 23 juni zal duren. Het is dit jaar de zesde editie van het evenement.

Presentator Peter Van de Veire leidde hem rond op de Marathonradio-redactie waarna de koning een rondetafelgesprek had met studenten van de KU Leuven en UGent en scholieren van de Sint-Bavohumanioria uit Gent en het Stedelijk Lyceum Lamorinière uit Antwerpen.

Het bezoek werd afgesloten met enkele nummers van de Belgische band Bazart. Voor zijn vertrek had de vorst nog een gesprek met de muzikanten. Filip had dinsdag al zijn afspraken afgezegd om gezondheidsredenen. Filip vertelde Van de Veire dat hij de afgelopen drie nachten nauwelijks geslapen had wegens rugklachten.