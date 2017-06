De bezorging van een verdacht pakketje met wit poeder bij het Schotse paleis Holyroodhouse in Edinburgh vormt voor de Schotse politie aanleiding tot een grondig onderzoek. Holyroodhouse is de officiële Schotse residentie van koningin Elizabeth.

Op het moment dat de brief werd bezorgd was Holyroodhouse open voor toeristen. De omgeving van het paleis werd tijdelijk afgezet.

De inhoud van de poederbrief blijkt onschuldiger dan het op het eerste gezicht leek. ”We kunnen bevestigen dat de verdachte brief die op woensdag bij het paleis is afgeleverd is geanalyseerd. De uitkomst geeft aan dat het publiek geen risico heeft gelopen”, zegt een woordvoerder van de Schotse politie tegen de BBC. ”Het onderzoek richt zich op de identificatie van de afzender en het vaststellen van de omstandigheden rondom dit incident.”