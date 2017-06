Koningin Máxima was donderdag tijdens haar werkbezoek aan TOBROCO Machines de enige die op hakken door de productiehal liep. De koningin ging langs bij de machinebouwer in Oisterwijk omdat het bedrijf vorig jaar de Koning Willem I Prijs 2016 won.

Máxima kreeg “een draaiend bedrijf te zien”, zei eigenaar en directeur Toine Brock tegen het Brabants Dagblad. “Tijdens het bezoek werken we gewoon door.” Dat betekende dat de koningin een felgeel veiligheidshesje aan moest tijdens de rondleiding.

Volgens Brock was de koningin al bekend met het werk van zijn bedrijf, dat machines voor onder meer land- en wegenbouw maakt. Een kniklader moest Máxima kennen “van de manege van haar drie dochters”.

De koningin overhandigde TOBROCO Machines vorig jaar mei de Koning Willem I Prijs in de categorie midden- en kleinbedrijf. De prijs is in het leven geroepen om bedrijven te belonen voor durf, daadkracht, duurzaamheid en doorzettingsvermogen. De prijs wordt uitgereikt door de Koning Willem I Stichting waarvan Máxima erevoorzitter is.