Prinses Madeleine blijft voorlopig met haar man en kinderen in Zweden. De jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia, die in Londen woont, was dinsdag bij de viering van de nationale feestdag van Zweden en blijft nog een paar maanden in haar geboorteland. Dat meldt Expressen.

“De koninklijke familie wil samen tijd doorbrengen”, licht een woordvoerder van het hof toe in de krant. Madeleine, haar man Chris en kinderen prinses Leonore (3) en prins Nicolas (1) brengen de zomer door in Zweden. Dat doen ze in Stockholm, maar ook op vakantie-eiland Öland.

Volgens Expressen vliegt Madeleine in augustus met haar gezin terug naar Londen. De prinses laat zich tijdens haar verblijf in Zweden meermaals zien tijdens officiële aangelegenheden. Ook is ze er in juli bij als de veertigste verjaardag van haar zus kroonprinses Victoria uitgebreid wordt gevierd.

Madeleine trouwde in 2013 met de Brits-Amerikaanse Christopher O’Neill, donderdag zijn ze precies vier jaar getrouwd. Chris kreeg mede op eigen verzoek geen titel, zo kon hij zijn Amerikaanse paspoort houden en in de zakenwereld blijven werken. Hij doet dat vanuit Londen.

Madeleine en Chris woonden aanvankelijk in New York, daar kwam in februari 2014 hun dochter Leonore ter wereld. Nicolas werd in Stockholm geboren, Chris woonde toen al in Londen. In het najaar van 2015 voegde Madeleine zich bij haar man in de Britse hoofdstad.