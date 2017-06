Prins Harry bekijkt ‘concurrentie’ in Sydney

Prins Harry heeft van zijn bezoek aan Australië gebruik gemaakt om de concurrentie van de Britse deelnemers aan de Invictus Games 2017 te bezoeken. Harry ging in Sydney langs bij een zwembad, waar Australische militairen trainden voor de sportcompetitie die in september plaatsvindt in het Canadese Toronto.

“Hij vroeg hoe de training ging”, vertelde een van de militairen aan de Australische Daily Telegraph. “Hij is erg groothartig en echt gericht op de atleten. Het is overduidelijk dat hij gelooft in de Invictus Games.”

Harry, die met eigen ogen heeft gezien dat sport een grote bijdrage kan leveren aan het herstel van een gewonde militair, stond in 2014 aan de wieg van het internationale sportevenement. De afgelopen dagen was de Britse prins in Australië om de vierde editie van de Invictus Games te lanceren.

In tegenstelling tot woensdag hield Harry het donderdag wel droog. De 32-jarige prins bezocht het Sydney Olympic Park Aquatic Centre, in 2000 een van de locaties waar de Olympische Spelen plaatsvonden, maar dook niet in het water. Woensdag lanceerde Harry de Invictus Games 2018 in een regenachtig Sydney. Hoewel het met bakken uit de hemel kwam, nam de prins uitgebreid de tijd het toegestroomde publiek te begroeten.