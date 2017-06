Prins Maurits heeft donderdagmorgen vanaf Upnor Castle aan de Medway rivier een vlootschouw afgenomen ter ere van de 350ste verjaardag van de Nederlandse invasie van Engeland, beter bekend als de ‘Tocht naar Chatham’. Later donderdag bezoekt hij ook het patrouilleschip Zr Ms Holland, dat speciaal voor de gelegenheid naar Engeland is gevaren. “Nu met goede bedoelingen”, aldus de prins.

Maurits, overste in de Koninklijke Marine en adjudant in buitengewone dienst van zijn neef koning Willem-Alexander, opende in het kasteel tegenover de historische scheepswerf van Chatham een tentoonstelling over de ‘Dutch raid on the Medway’, zoals de slag in de Britse geschiedenisboekjes wordt genoemd. Hij onthulde ook een plaquette dat aan zijn bezoek herinnert.

De Britten besteden dit jaar veel aandacht aan een van de grootste nederlagen uit hun maritieme geschiedenis. Dit omdat het ook een ommekeer betekende in de Britse historie. Na juni 1667 werd de Royal Navy zo opgebouwd, versterkt en uitgebreid dat een herhaling van succesvolle Nederlandse verrassingsaanval niet meer mogelijk was. Aan Nederlandse kant voerde destijds Michiel de Ruyter het bevel over de vloot, maar bij de aanval op Chatham – waar onder meer het Britse vlaggenschip ‘Royal Charles’ buiten werd gemaakt – speelde Cornelis de Witt de hoofdrol.