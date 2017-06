Paleis Soestdijk en het bijbehorende park gaan tentoonstellingen en presentaties over innovatieve ontwikkelingen herbergen. Er komen ook horeca en hotelkamers.

Bedrijven en kennisorganisaties kunnen er hun nieuwste innovaties presenteren aan een breed publiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om waterbeheersing, agricultuur en voeding, design en duurzame energie.

Op het terrein van de voormalige marechausseekazerne komen huizen. Het bosgebied dat nu nog is afgesloten, gaat open voor wandelaars.

Zo belangrijk

De initiatiefnemer ervoor, Made By Holland, werd donderdag door het Rijksvastgoedbedrijf uitverkoren uit de drie laatste kandidaten met plannen voor het paleis dat zo belangrijk is in de geschiedenis van de Oranjes.

De andere voorstellen waren een ‘paradijs van duurzaamheid’ en een een buitenplaats, waar bezoekers in het park hadden kunnen picknicken, wandelen en sporten. Het consortium Made By Holland was met een bod van 1,7 miljoen euro de hoogste bieder om paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed te kopen en verder te ontwikkelen. De koper krijgt wel met een zwaar verwaarloosd paleis te maken.

Bordes

Het staat leeg sinds de dood van zijn laatste bewoner prins Bernhard in 2004, die het in 1937 met prinses Juliana had betrokken. Na dik drie eeuwen verloor Paleis Soestdijk met Bernhard zijn functie als jachthuis, zomerverblijf en woon- en werkpaleis van de Oranjes.

Voor de prinsessen Beatrix, Irene, Margriet en Christina is het hun ouderlijk huis, al was het daar zoals bekend niet altijd pais en vree. De beelden van de koninklijke familie op het bordes tijdens de defilés op de koninginnedagen tot 1980 staan ook veel Nederlanders in het geheugen gegrift.