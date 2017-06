De Zweedse kroonprinses Victoria duikt geregeld in de kledingkast van familieleden als ze op zoek is naar een outfit. Door daar een grap over te maken, kreeg de dagvoorzitter van het EAT Stockholm Food Forum maandag de lachers op zijn hand.

“De kroonprinses recyclet alles, van voedsel tot kleding”, klonk het volgens Expressen door de zaal vlak voordat Victoria een toespraak gaf. De kroonprinses kon lachen om de grap, zag de Zweedse krant.

In haar speech riep de kroonprinses de aanwezigen op meer na te denken over duurzame visvangst en het opruimen van al het plastic in de oceanen. Victoria vraagt al langer aandacht voor deze onderwerpen, onder meer als internationale VN-ambassadeur voor de globale doelstellingen.

Vorige week was ze nog in New York, waar ze een VN-conferentie in het kader van World Ocean Day bijwoonde. Ook toen recyclede ze een jurk, de roze-witte japon die de kroonprinses droeg, werd 33 jaar geleden gedragen door haar moeder koningin Silvia. “Duurzaamheid is belangrijk voor de kroonprinses”, zei een woordvoerder van het Zweedse hof over Victoria’s kledingkeuze in New York. “Ook als het gaat om kleding.”