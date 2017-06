Tjeenk Willink praat koning bij over formatie

Informateur Herman Tjeenk Willink heeft maandagavond koning Willem-Alexander bijgepraat over zijn gesprekken. Een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks is niet mogelijk, constateerde Tjeenk Willink maandag na twee weken praten met VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

De partijen spraken de afgelopen dagen met elkaar in het Catshuis, de ambtswoning van de premier.

De partijen onderhandelden eerder over een gezamenlijke coalitie onder leiding van informateur Edith Schippers. Dat liep halverwege mei mis. Het struikelblok was het migratiebeleid. Volgens bronnen wilde GroenLinks niet akkoord gaan met de opvang van vluchtelingen uit Noord-Afrika, in navolging van de Turkijedeal die eerder werd gesloten. Met Tjeenk Willink als informateur werd sinds een week opnieuw informeel overlegd.