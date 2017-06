Koning Felipe van Spanje heeft woensdag Ban Ki-moon in het Zarzuela Paleis in Madrid ontvangen. De voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties is in Madrid om te praten over duurzame ontwikkeling.

Op zijn reis door Spanje kreeg de Zuid-Koreaan dinsdag al een prijs uit handen van koningin Letizia tijdens de uitreiking van de Unicef Awards. Letizia is erevoorzitter van Unicef Spanje en overhandigde Ban Ki-moon de Joaquín Ruiz-Giménez Award, onder meer voor zijn bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen die de lidstaten van de VN in 2015 unaniem hebben aangenomen.

De doelstellingen moeten in 2030 zijn gerealiseerd en omvatten onder meer afspraken over het beëindigen van kindhuwelijken, betere toegankelijkheid van financiële diensten, klimaatbeheersing, terugdringen van kindersterfte en armoede.