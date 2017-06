De Japanse kroonprins Naruhito neemt zijn vader Akihito als voorbeeld als hij straks het ambt van keizer gaat vervullen. Dat zei hij tijdens een persconferentie in aanloop van zijn bezoek aan Denemarken komende week.

Keizer Akihito treedt naar verwachting volgend jaar af. De wet die zijn aftreden toestaat is vorige week definitief aangenomen. Na het lagerhuis van het parlement stemde vrijdag ook het hogerhuis in met een wet die het mogelijk maakt voor de 83-jarige keizer om troonsafstand te doen.

“De keizer heeft jarenlang gewerkt, waarbij hij elke taak extreem serieus nam, dienend als een symbool voor de mensen en oprecht zoekend naar de juiste pad voor een keizer”, aldus Naruhito. “Ik ben van plan om met hart en ziel die plicht van hem over te nemen.”

Naruhito komt donderdag aan in Denemarken. Het zesdaagse bezoek staat in het teken van 150 jaar diplomatieke banden tussen Japan en Denemarken. Naruhito’s echtgenote kroonprinses Masako is ook uitgenodigd door de Denen maar zij blijft om gezondheidsredenen thuis.