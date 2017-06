Prinses Beatrix heeft woensdagmorgen in het Koninklijk Paleis in Amsterdam drie Zilveren Anjers uitgereikt. De in 1950 ingestelde beloning voor bijzondere culturele bijdragen werd gegeven aan Jan Buisman, Elise Wessels van Houdt en Pieter Breuker.

De inmiddels 92 jaar oude Jan Buisman uit Den Haag werd geëerd voor zijn onderzoek en publicaties over het weer. Volgens hem is ‘het weer de belangrijkste bijzaak in de geschiedenis’. Hij heeft tal van boeken op zijn naam staan, waaronder het standaardwerk Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen – een overzicht van het klimaat vanaf de achtste eeuw.

Aan dat laatste werkt de gedreven Buisman nog immer verder. Hij heeft het zevende deel bijna af. “Als ik er tien af heb, ben ik tevreden, maar of ik dat nog haal?”, zei hij in een filmpje bij de prijsuitreiking. “Het is een belangrijk naslagwerk van de historische weersomstandigheden en behoort tot ons cultureel erfgoed”, aldus de jury van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Hulde was er voor Elise Wessels van Houdt uit Amsterdam voor haar bijdrage als ‘moderne weldoener’ voor de beeldende- en podiumkunsten, maar ook voor de schenking van de kern van haar unieke collectie van ruim tweeduizend Japanse prenten aan het Rijksmuseum. Dat doet ze voor haar tachtigste verjaardag. “Ik wil graag schenken met de warme hand”, aldus Wessels. “De verzameling is uniek voor Nederland en is wereldwijd toonaangevend”, stelde de jury. Als ‘gedroomde’ mecenas wordt ze gezien als ‘gids voor anderen die eveneens een verschil willen maken’.

De derde Zilveren Anjer ging naar de Fries Pieter Breuker uit Veenwouden voor zijn onderzoek naar de sportgeschiedenis. Niet alleen zijn favoriete kaatssport, maar ook sport in het algemeen. “Ik ben geen workaholic, maar altijd aan het werk”, aldus Breuker. Bij de plechtigheid werd hij uitgeroepen tot ‘koning van de sportgeschiedenis’. “Want door uw doortastende en ambitieuze inzet heeft de sport een geschiedenis en de sportgeschiedenis een toekomst”, zei Fonds-directeur Adriana Esmeijer in haar lofrede.