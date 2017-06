Koningin Elizabeth mag volgende week woensdag haar jaarlijkse troonrede gaan houden. De BBC meldt dat de datum waarop de zogenoemde Queen´s Speech doorgaat bekend is gemaakt.

In eerste instantie zou de vorstin afgelopen maandag haar jaarlijkse rede over de stand van het land uitspreken. Maar deze werd uitgesteld na de verkiezingsnederlaag van Theresa May. De premier was na de uitkomst van de verkiezingen druk bezig een meerderheid te smeden om haar beleid voort te zetten.

Elizabeth schrijft haar troonrede overigens niet zelf, maar dat doet de premier. Het is nog niet duidelijk wat de boodschap van de toespraak zal zijn. Het is ook nog niet zeker wanneer de onderhandelingen over de Brexit gaan beginnen.