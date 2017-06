Koningin Máxima heeft donderdag een werkbezoek aan het Defensie Cyber Commando (DCC) op de Beatrixkazerne in Den Haag gebracht. Zij kreeg hier uitleg over de inspanningen van Defensie in cyberspace, maakt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend.

Het DCC is opgericht op 25 september 2014 en maakt deel uit van de Koninklijke Landmacht. Het cybercommando zet zich in voor de digitale veiligheid van de hele Defensieorganisatie en haar partners. De belangrijkste taken zijn het verdedigen van digitale systemen tegen aanvallen en spionage em informatie verkrijgen over mogelijke cyberbedreigingen.

Het kan dan gaan om aanvallen van andere landen, maar ook van hackers of terroristische organisaties.