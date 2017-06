BRUSSEL – Koning Filip en koningin Mathilde hebben hun tafelzilver weer op laten poetsen. Het Belgische koningspaar lunchte vrijdag op het Kasteel van Laken met de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn echtgenote Elke Büdenbender.

Steinmeier, die in februari tot president van Duitsland werd verkozen, is de hele dag in Brussel. Voordat hij werd ontvangen door Filip en Mathilde trof de bondspresident Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Ook sprak Steinmeier met NAVO-topman Jens Stoltenberg.

Tijdens zijn bezoek aan Brussel zei Steinmeier volgens DPA optimistisch te zijn over de toekomst van Europa. Volgens de bondspresident is de verkiezing van Emmanuel Macron tot nieuwe Franse president reden voor “hernieuwd optimisme”. Steinmeier ziet in Macron “een goede partner in de Frans-Duitse betrekkingen”. “Ik denk dat beide landen veel kunnen bereiken om de Europese crisis te overwinnen.”