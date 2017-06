KIRKWALL – De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit zijn vrijdag begonnen aan een tweedaags bezoek aan de Orkney-eilanden, een Schotse eilandengroep met nauwe historische banden met Noorwegen. Aanleiding voor het kroonprinselijk bezoek is de 900ste sterfdag van de heilige Magnus, patroonheilige van de Orkney’s.

Haakon en Mette-Marit wonen een deel bij van het jaarlijkse internationale St Magnus Festival, waaraan dit keer veel Noorse muzikanten en artiesten deelnemen. Het festival is vrijdagavond in aanwezigheid van de Noorse koninklijke bezoekers geopend met een voorstelling over het leven van Magnus Erlendsson, die 900 jaar geleden een martelaarsdood vond.

”We kunnen leren van zijn leven. Hij was een echte Viking, maar Vikingen stonden niet bekend om hun vredelievende activiteiten. Magnus wel. Van hem kunnen we leren dat we altijd een keuze hebben: geweld gebruiken of een vreedzame oplossing vinden. Om mensen op de eerste plaats te zetten of macht. Om het goede te doen, ook als dat gevolgen heeft”, zei de kroonprins over de heilige, naar wie hij mede is vernoemd: Haakon Magnus.

Herdenkingen

Eerder op de dag hadden Haakon en Mette-Marit al stilgestaan bij de Noren die tijdens de Tweede Wereldoorlog en bij een vliegtuigongeluk later hun leven verloren op de Orkney- en nabijgelegen Shetland-eilanden. Zij zijn begraven of de St Olaf-begraafplaats in Kirkwall, waar het kroonprinselijk paar bloemen legde.

Rond het jaar 800 veroverden de Noren de eilanden en in 875 kwamen de Orkney’s onder Noors bewind. In de vijftiende eeuw echter namen de Schotten het bestuur over, maar de nauwe culturele en historische banden tussen de eilanden en Noorwegen zijn altijd blijven bestaan. De Noorse nationale feestdag 17 mei wordt ook op Orkney gevierd en met kerst sturen de Noren kerstbomen naar de eilanden.