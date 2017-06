Koningin Mathilde heeft vrijdagochtend de uitreiking van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2017 bijgewoond.

De Federale Prijs Armoedebestrijding wordt elk jaar uitgereikt en is bedoeld als erkenning voor mensen, verenigingen of bedrijven die strijden tegen armoede. Per gewest worden drie personen of projecten beloond. De winnaars krijgen 12.500 euro, de zes genomineerden ontvangen elk 1250 euro.

Dit jaar stond de armoedebestrijding bij éénoudergezinnen centraal. Ook lag de nadruk op activering van mensen met financiële problemen.