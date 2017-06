DEN HAAG – Prinses Margriet is volgende week zaterdag te vinden in het Stadstheater van Arnhem. Daar woont ze de dansvoorstelling END OF SEASON: Celebrating Kylián! bij. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdagmiddag bekend.

De voorstelling wordt opgevoerd door Introdans. Margriet is beschermvrouwe van dit gezelschap en bezocht eerder dit theaterseizoen ook al hun jubileumvoorstelling TUTTI. Introdans viert dit jaar zijn 45-jarig jubileum.

De voorstelling van volgende week is geheel gewijd aan het oeuvre van Jiří Kylián. De meesterchoreograaf viert dit jaar zijn 70ste verjaardag. Het dansgezelschap wordt live begeleid door Het Gelders Orkest.