LONDEN – De Britse koningin Elizabeth II viert zaterdag officieel haar 91e verjaardag, maar volgens de vorstin is er dit jaar weinig reden voor uitbundige festiviteiten. ,,Het land zag de afgelopen maanden een opeenvolging van verschrikkelijke tragediën”, stelde ze volgens een officiële verklaring van het paleis.

Elizabeth is feitelijk op 21 april jarig, maar brengt die dag meestal in besloten kring door. Later volgt dan haar ‘officiële’ verjaardag, waarop allerlei festiviteiten plaatsvinden. Toch is de sfeer zaterdag allesbehalve feestelijk. De koningin spreekt over een “erg sombere stemming in het land”.

De koningin nam volgens de BBC bij haar verjaardagsparade een minuut stilte in acht voor de slachtoffers van de dodelijke brand in Grenfell Tower. Groot-Brittannië is de afgelopen maanden ook opgeschrikt door aanslagen in onder meer Londen en Manchester. Elizabeth zegt bij recente bezoeken aan die steden geraakt te zijn door de behoefte die mensen voelen om personen “in grote nood'”bij te staan.