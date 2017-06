LONDEN – Koningin Elizabeth viert zaterdag haar ‘officiële verjaardag’. De Britse vorstin werd weliswaar in april al 91 jaar, maar de toeters en bellen worden traditioneel bewaard voor juni, wanneer er meer kans is op goed weer. Die scheiding tussen eigenlijke verjaardag en de officiële viering ervan bestaat al sinds 1748 en bestond onder de regering van koningin Beatrix ook in Nederland.

De verjaardag van koningin Elizabeth is overigens geen aanleiding voor uitbundige straatfeesten of straathandel. Integendeel. Het gaat er zaterdag in het hartje van Londen, tussen Buckingham Palace en Horse Guard’s Parade en de Mall uiterst serieus en plechtig aan toe, dankzij deelname van 1400 militairen bij de zogenoemde ‘Trooping the Colour’.

Dat is een staaltje militaire show en precisie ter ere van de jarige vorstin, waarbij jaarlijks één van de zogenoemde ‘Household’ regimenten – Grenadier, Coldstream, Scots, Irish en Welsh Guards – haar kleuren mag tonen aan de koningin. Daar is al weken op geoefend en de prinsen William en Harry hebben al een kijkje genomen bij de repetities op Horse Guard’s Parade, sinds de Olympische Spelen van 2012 bij buitenlands publiek beter bekend als de plek waar beachvolleybal werd gespeeld.

Optocht

De koninklijke familie neemt vrijwel voltallig deel aan de plechtigheid, die bestaat uit een optocht van paleis naar paradegrond, het toekijken bij of in het geval van de Queen en prins Philip bij het afnemen van de parade, en daarna de rit terug naar Buckingham Palace en een ‘balkonscene’ voor het overvliegen van vliegtuigen van de Royal Air Force en het begroeten van de tienduizenden toeschouwers.

De koningin en prins Philip laten zich tegenwoordig vervoeren in een koets; tot 1987 reed de koningin nog te paard mee. Een deel van de familie volgt de koets te paard, en daarachter volgen rijtuigen met onder andere Camilla, Catherine en prins Harry. Op het balkon is later ook plek voor de allerjongste generatie, inclusief prinses Charlotte en prins George.