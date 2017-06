Koningin Elizabeth hoeft volgend jaar geen troonrede voor te lezen. De ‘Queen’s Speech’ van 2018 gaat niet door, meldden diverse Britse media. Zij hebben het over een ‘ongebruikelijke stap’.

Met het oog op de brexit-onderhandelingen heeft de Britse premier Theresa May besloten het parlementair jaar op te rekken naar twee jaar. Woensdag spreekt Elizabeth het parlement wel toe. Dan presenteert ze de plannen van haar regering voor de komende jaren.

De 91-jarige vorstin schrijft de troonrede niet zelf, dat doet de premier. Volgens de Britse media gaat een groot deel van Elizabeths toespraak over de brexit, de onderhandelingen over het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU gaan maandag van start. Per 29 maart 2019 zijn de Britten volgens EU-regels geen lid meer van de Unie, ongeacht of er een deal is.

Migratiewetten

Naast nieuws over de brexit verwachten de Britten veel antiterreurmaatregelen. Het Verenigd Koninkrijk is de laatste maanden opgeschrikt door meerdere aanslagen. Ook wordt verwacht dat er nieuwe migratiewetten worden aangekondigd.

Het is in de 65 jaar dat Elizabeth op de Britse troon zit één keer eerder voorgekomen dat haar speech werd geschrapt. Dat was in 2011, toen er plannen waren de vaste termijnparlementen te hervormen.

Agenda

Voor de troonrede van dit jaar moest Elizabeth haar agenda een paar keer omgooien. Doorgaans spreekt de koningin in mei, maar vanwege de vervroegde verkiezingen die May uitschreef moest Elizabeth wachten. Vanwege de verkiezingen moest worden geschoven met een staatsbezoek van de Spaanse koning Felipe.

Eigenlijk zou Elizabeth maandag het Brits parlementair jaar openen. Dat betekende dat Elizabeth de jaarlijkse bijeenkomst op Windsor Castle van de leden van de Orde van de Kousenband moest schrappen. May vroeg Buckingham Palace echter om uitstel na de voor haar tegenvallende verkiezingsuitslag. Gekozen werd voor woensdag 21 juni, wat betekent dat Elizabeth een deel van de door haar zo geliefde paardenraces op Ascot moet missen.

De vervroegde verkiezingen zorgden er ook voor dat de ceremoniële opening van het Britse parlement is versoberd. Er zou onvoldoende voorbereidingstijd zijn voor een uitgebreide ceremonie. Gevolg daarvan is dat Elizabeth de kroon niet draagt en met een auto in plaats van een rijtuig naar Westminster Hall wordt gebracht.