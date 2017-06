Nederland is er trots op samen met Italië vrede en veiligheid te dienen, criminaliteit te bestrijden en mensenrechten te verdedigen, dichtbij en ver weg. Dat zei koning Willem-Alexander dinsdagavond in zijn toesprak bij het staatsbanket in het Quirinaal paleis in Rome. De Italiaanse president Sergio Mattarella bood het diner aan ter ere van het staatsbezoek uit Nederland.

“Vandaag hebben wij elkaar misschien sterker nodig dan ooit, nu Europa een antwoord moet vinden op ongekende uitdagingen”, aldus de koning. “Het migratievraagstuk is niet alleen uw zorg, maar ook de onze en die van onze Europese partners. Wij staan samen voor de taak humane, houdbare oplossingen te vinden en daaraan een evenredige bijdrage te leveren.”

Willem-Alexander wees op de nauwe samenwerking in de Middellandse Zee. “Bij het redden van mensen, de aanpak van mensensmokkelaars en het voorkomen van illegale migratie die ten koste gaat van hen die vluchten voor geweld en onderdrukking.”

Migratiecrisis

De Italiaanse president op zijn beurt bracht de ,,dankbaarheid van Italië over voor de voortvarendheid waarmee Nederland – ondanks de afstand tot het epicentrum – concreet heeft bijgedragen aan het verlichten van de migratiecrisis waardoor de Middellandse Zeelanden zijn getroffen. Uw land heeft immers royaal bijgedragen tot verlichting van de druk op de landen van eerste aankomst.”

Hij noemde het een eer het koningspaar te ontvangen. ,,Een eer die nog eens wordt versterkt door de speciale gevoelens die uwe majesteiten, zoals bekend koesteren voor ons land, dat u zo goed kent.” De koning beaamde dat. ,,Italië is ons heel dierbaar. De liefde die ik heb geërfd van mijn ouders en grootouders, geven wij nu op onze beurt door aan onze dochters. Wie Italië leert kennen, raakt er nooit meer van los en blijft steeds weer terugkeren naar ‘il Bel Paese!'”.