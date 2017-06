Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagmorgen op de tweede dag van hun staatsbezoek aan Italië aangekomen op het vliegveld van Palermo, op het eiland Sicilië. De brandweer van Palermo verzorgde op het vliegveld een eresaluut.

Op Sicilië werkt het koningspaar een intensief programma af, waar onder meer misdaadbestrijding, mensensmokkel en samenwerking bij de opvang van de stroom migranten uitvoerig aan bod komen.

De gastheer van het koningspaar, burgemeester Leoluca Orlando, heeft een opvallende kijk op de stroom migranten die met name op Sicilië en in zijn stad Palermo terecht komen. Hij is voorstander van een recht op migratie. ,,Niemand kan gedwongen worden op de plek te blijven waar hij toevallig geboren wordt. Visumplicht is een moderne vorm van slavernij”, zo zei Orlando herhaaldelijk. Hij vindt dan ook dat Europa zich met zijn restrictieve beleid schuldig maakt aan ,,genocide en slavernij”.

Het is een opvatting die op maar weinig plekken in Europa wordt gedeeld en die ter sprake komt bij de gesprekken die koning en koningin woensdag in Palermo voeren.

Aan het einde van de middag vliegt het gezelschap terug naar Rome. Omdat het regeringsvliegtuig PH-KBX inmiddels is verkocht, reist de koning in een gehuurde Britse Boeing 737.