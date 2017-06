Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan op de tweede dag van hun staatsbezoek aan Italië naar de hoofdstad van Sicilië, Palermo. Daar is de afgelopen maanden verrast en verheugd gereageerd op de komst van het Nederlandse koningspaar.

Sicilië, ooit zelf deel van een koninkrijk met Napels, ziet zelden staatsgasten op bezoek komen. Enige minpunt is de duur van het koninklijk verblijf: slechts 5,5 uur, inclusief de naar Siciliaanse begrippen zeer krap bemeten tijd voor een lunch bij burgemeester Leoluca Orlando.

In Palermo besteedt het koningspaar, dat wordt vergezeld door minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken, bijzondere aandacht aan het migratieprobleem waarmee met name Sicilië als Italiaanse voorpost in de Middellandse Zee te maken heeft. Duizenden migranten uit Afrika en het Midden-Oosten proberen met meestal gammele bootjes Europa te bereiken en komen doorgaans eerst op Sicilië terecht.

Respect

De koning prees tegenover Italiaanse journalisten al de moed van het eiland bij de opvang van de onaflatende stroom migranten. Bij het staatsbanket kwam hij er dinsdag op terug. “Italië verdient ons respect, ja onze bewondering voor zijn reactie op de tragedie die zich aan zijn kusten heeft voltrokken en nog steeds voltrekt. Dankzij de inzet van Italiaanse mannen en vrouwen zijn heel veel mensen gered”, aldus Willem-Alexander. Hij wil die waardering woensdag op Sicilië ook persoonlijk overbrengen en dat wordt op het vaak vergeten eiland zeer gewaardeerd.

Na afloop van de visite aan Palermo keert het koningspaar terug naar Rome waar woensdagavond de zogenoemde ‘contraprestatie’ op het programma staat: het culturele ‘grazie di cuore’ – hartelijk dank – voor de Italiaanse gastvrijheid bij het staatsbezoek. In het Palazzo Colonna treedt violiste Janine Jansen op.