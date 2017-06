Prins William viert woensdag zijn 35e verjaardag. Dat doet hij thuis met zijn echtgenote Catherine (35) en hun kinderen prins George (3) en prinses Charlotte (2).

Prins William stopt binnenkort met zijn baan als piloot op de traumahelikopter van de East Anglian Air Ambulance (EAAA). De Britse prins William en zijn gezin verhuizen komende zomer naar Kensington Palace in Londen. Hun woning in Norfolk, momenteel hun hoofdverblijf, houden ze aan als tweede woning.

Het is de bedoeling dat de hertog en hertogin van Cambridge steeds meer taken overnemen van koningin Elizabeth, die in april 91 jaar werd. ”Hunne Koninklijke Hoogheden kijken ernaar uit om meer officiële taken namens de koningin te vervullen en voor de goede doelen die zij steunen. Hiervoor is het nodig dat zij meer tijd doorbrengen in Londen. Prins George gaat vanaf september naar school in Londen en prins Charlotte zal naar de kleuterschool en uiteindelijk ook naar school gaan in Londen”, liet het paleis eerder dit jaar weten.

Volgende maand brengen de hertog en hertogin een officieel vijfdaags bezoek aan Polen en Duitsland. Op het programma staan bezoeken aan Warschau en Hamburg.