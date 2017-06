MILAAN – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagavond in Milaan een kijkje genomen bij een bijzonder staaltje Holland-promotie. Onder de noemer ‘sport verbroedert’ had de KNVB in het kader van het Nederlandse staatsbezoek in samenwerking met de Italiaanse zusterbond een voetbalclinic georganiseerd voor het Koninklijk Paleis, pal naast de wereldberoemde kathedraal in het hartje van de stad.

Er waren gelouterde oud-internationals voor uitgenodigd: Clarence Seedorf, Aron Winter, Pierre van Hooijdonk en Edgar Davids maakten hun opwachting op de Piazetta Reale. Het koningspaar nam de tijd om een praatje te maken, en toe te kijken hoe de Italiaanse jeugdspelers hun talenten aanscherpten. Misschien wel om in een nabije toekomst het Nederlands elftal de weg naar een titel te versperren. Het zou niet voor het eerst zijn.

Koning en koningin begaven zich daarna naar het Palazzo Reale, het voormalige onderkomen in Noord-Italië van de Savoia-koningen. Daar had zich de fine fleur van het Nederlandse bedrijfsleven verzameld met hun Italiaanse tegenhangers voor een handelsdiner, waarbij gastvrouw minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel het woord voerde. Om indruk te maken op de Italianen was wielrenner Tom Dumoulin ingevlogen, de eerste Nederlandse winnaar van de Ronde van Italië.

Wilskracht

Eerder had het koningspaar de eigen wilskracht op de proef gesteld door een bezoek te brengen aan ‘conceptwinkel’ Eataly, waar kwalitatief hoogstaande – en zeer prijzige – duurzame en innovatieve producten worden verkocht. De heerlijkste mozzarella, de beste parmaham, en honderden andere etenswaren, tot voor deze gelegenheid nieuwe haring aan toe. Het was niet makkelijk om alle verleidingen te weerstaan, maar met het diner in gedachten hielden koning en koningin zich in met proeven en proberen.

Het staatsbezoek wordt vrijdag in Milaan afgerond met aandacht voor onder meer mode en Dutch design, maar ook voor watermanagement. De provincie Zuid-Holland gaat op dat terrein samenwerken met de regio Lombardije en het koningspaar is aanwezig bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.