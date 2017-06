MILAAN – Koning Willem-Alexander is donderdagmiddag in Milaan begonnen aan het tweede deel van zijn staatsbezoek aan Italië. Het eerste deel werd woensdagavond formeel afgesloten om de weg protocollair vrij te maken voor een historisch staatsbezoek aan de Heilige Stoel in Vaticaanstad. Dat bezoek vond donderdagmorgen plaats.

Het koningspaar had daarna in de royale residentie en in de de tuin van de Nederlandse ambassadeur Joep Wijnands een ontmoeting met een dwarsdoorsnede van de Nederlandse gemeenschap. ,,Wie had ooit gedacht dat Italië zo’n efficiënt land was”, grapte Willem-Alexander in zijn dankwoord aan het slot.

“Het is de eerste keer dat wij samen één ontvangst van de Nederlandse gemeenschap hebben voor twee staatsbezoeken en het is waarschijnlijk ook de laatste keer. En dat alles tegelijkertijd in een sauna”, zei hij onder verwijzing naar de hoge temperatuur in de feesttent in de tuin. “Zo efficiënt kan je het nooit samen krijgen.”

Bijzondere tijd

Willem-Alexander stelde een bijzondere reis te ervaren. “Het was niet het eerste staatsbezoek aan Italië maar wel het eerste staatsbezoek aan de Heilige Stoel, aan het Vaticaan en dat is ook een heel bijzonder moment in de Nederlandse geschiedenis geweest”, aldus Willem-Alexander. Hij sprak over zijn persoonlijke banden met Italië, maar ook over het belang van Italië voor Nederland. “We zijn broeders van elkaar. Broeders lijken misschien niet altijd op elkaar maar zijn wel van elkaar afhankelijk.”

In Milaan staan de schijnwerpers op de handelsbetrekkingen, maar is er ook aandacht voor sport met een voetbalclinic van Clarence Seedorf en een ontmoeting met Giro-winnaar Tom Dumoulin.