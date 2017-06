BRUSSEL – Acht prinsessen van een adellijke familie uit de Verenigde Arabische Emiraten hoeven niet naar de Belgische gevangenis. Het Openbaar Ministerie had vorige maand celstraffen tot anderhalf jaar geëist vanwege de slavernij-achtige manier waarop ze hun personeel behandelden, maar de rechtbank in Brussel legde hun vrijdag vijftien maanden voorwaardelijk op.

Wel moeten ze 1,3 miljoen euro schadevergoeding betalen, waarvan de helft voorwaardelijk. Ze werden veroordeeld voor mensenhandel en mensonterende behandeling, aldus Belgische media.

De prinsessen verbleven in 2008 een aantal maanden in het toenmalige Conradhotel in Brussel en buitten ruim twintig vrouwelijke personeelsleden uit. Het niet-Europese personeel moest dag en nacht klaarstaan voor 100 tot 150 euro per maand. Hun slaapplek was de vloer en hun paspoorten zouden zijn ingenomen. Enkele Belgische en Franse dienstmeisjes kregen een betere behandeling, aldus de rechtbank.