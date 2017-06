MILAAN – De handelsmissie die tegelijk met koning Willem-Alexander en koningin Máxima Italië bezoekt, heeft veertien contracten en samenwerkingsovereenkomsten getekend met Italiaanse bedrijven en organisaties. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) is daarover heel tevreden, zei ze vrijdag op de laatste dag van het staatsbezoek.

Ploumen verwacht dat er op termijn nog meer overeenkomsten bijkomen. “Italië is voor Nederland het vijfde exportland voor goederen. Velen realiseren zich dit niet zo, maar het is ook economisch een belangrijk land voor ons”, aldus de minister.

Zelf was ze opgetogen over het eerder in de week gehouden rondetafelgesprek met alleen vrouwelijke CEO’s, waar onder meer de circulaire economie en duurzaamheid ter sprake kwamen. Ook werd gesproken over het op Europees niveau opzetten van een databank met voor topfuncties beschikbare en geschikte vrouwen, naar voorbeeld van de databanken die op nationaal niveau bestaan. “Ik ga dat in Brussel aankaarten”, zei Ploumen.

Erfgoed

Aan de handelsmissie namen negentig bedrijven en instellingen deel. Het koningspaar trok in Milaan donderdag en vrijdag veel tijd uit voor ontmoetingen en kennismakingen met de deelnemers en hun Italiaanse collega’s.

In Design Museum Triennale gingen koning en koningin in gesprek over onder meer mode, watermanagement en behoud van cultureel erfgoed. Op dat laatste gebied wil Italië van Nederlandse ondernemingen kennis opdoen over bijvoorbeeld digitalisering van collecties.