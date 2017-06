Koning Filip op werkbezoek in Zwitserland

BADEN – Koning Filip van België sluit vrijdag zijn tweedaagse werkbezoek aan Zwitserland af. De koning leidt er een Belgische delegatie die kennis komt maken met het Zwitsers systeem van leerbanen, waarbij jongeren afwisselend leren op school en op de werkvloer. Vrijdag is de koning in Baden bij een opleidingscentrum dat samenwerkt met 92 bedrijven in de regio.

De delegatie bestaat uit ministers van de verschillende regeringen. Ook eurocommissaris Marianne Thyssen is meegereisd naar Bern, waar ze samen met de koning, vicepremier Kris Peeters en de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois ontvangen werd door de Zwitserse president Doris Leuthard.

Jongerenwerkloosheid en opleidingen voor jongeren zijn onderwerpen die de Belgische koning na aan het hart liggen. Het werkbezoek moet de Belgische delegatieleden inspireren om de soortgelijke systemen in België te verbeteren en meer jongeren aan de slag te krijgen.

De Belgische koning heeft ook een sterke persoonlijke band met Zwitserland, zei hij zelf tijdens een toespraak. “Mijn overgrootvader koning Albert heeft hier bijna elke bergtop beklommen. En tachtig jaar geleden kwam mijn grootmoeder Astrid in Küssnacht om het leven. Het heeft mij zeer geraakt hoe uw land haar nagedachtenis in ere houdt”, zei Filip. “Wij komen ook bijna elk jaar genieten van jullie prachtige skigebieden”.