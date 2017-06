MILAAN – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdagmiddag hun staatsbezoek aan Italië afgesloten in Milaan. “Hier staan twee heel dankbare mensen”, aldus de koning in het afsluitende gesprek met de meegereisde Nederlandse media. Hij was tevreden over de “twee hele mooie staatsbezoeken”, inclusief het staatsbezoek aan het Vaticaan donderdag. “Ook goede relaties moet je onderhouden.”

Het koningspaar verduidelijkte de keuze om naast Rome en handelsstad Milaan met Palermo ook een stad in het zuiden van het land te bezoeken. Daar was met name het migratieprobleem aan bod gekomen en de samenwerking van Nederland en Italië bij de bestrijding van mensensmokkel en de daarmee samenhangende harde criminaliteit. Wie nu op staatsbezoek komt in Italië kan niet om dat onderwerp heen benadrukten de koning en koningin. Migratie was het belangrijkste onderwerp in Italië. “Als je daar geen aandacht besteedt, heb je geen staatsbezoek”, meende de koning.

Het uitstapje naar Sicilië was onder meer bedoeld om door gesprekken met onder andere hulpverleners, kustwacht en gemeentebestuur zelf te ervaren hoe het is om dag in dag uit schepen binnen te zien komen met mensen die “onder de meest mensonwaardige omstandigheden” uit Afrika de Middellandse Zee zijn overgestoken. Ook wilde het koningspaar degenen die dagelijks met de mensensmokkel te maken hebben, ook namens de rest van Europa, bedanken voor hun werk. “Sicilië is niet alleen de Italiaanse zuidgrens maar ook de Europese”, wees Willem-Alexander op de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De koning zei dat er donderdag bij het historische, want eerste, staatsbezoek aan het Vaticaan niet is gesproken over de ontvoering van de twee journalisten van Spoorloos. Hij wilde er verder ook geen woorden aan besteden. Dat was ook niet in het belang van de zaak. Koningin Máxima op haar beurt wilde niet ingaan op vragen over wat het bezoek aan paus Franciscus voor haar als katholiek en Argentijnse persoonlijk betekende. “We konden in het Spaans praten en dat was makkelijk”, was het enige dat ze daarover kwijt wilde.