WATERLOO – De naderende tachtigste verjaardag van koningin Paola van België wordt donderdag 29 juni gevierd met een avond die in het teken staat van muziek en vriendschap. Koningin Paola en koning Albert zullen de viering bijwonen, kondigde het Belgische hof vrijdag aan. De organisatoren van het muzikale feest in Waterloo zijn Stichting Koningin Paola, de Muziekkapel Koningin Elisabeth en Missing Children Europe.

De voltallige koninklijke familie van België komt donderdag bijeen om de tachtigste verjaardag van hun moeder en (over-)grootmoeder mee te vieren. Ze zijn er vroeg bij, want Paola’s geboortedag is 11 september.

Koningin Paola is erevoorzitter van haar stichting die 25 jaar geleden werd opgericht met als doel de integratie en de vorming van jongeren te bevorderen en de onderwijswereld te steunen. Zij is tevens erevoorzitter van de Stichting Muziekkapel Koningin Elisabeth die accommodatie aanbiedt en de artistieke opleiding verzorgt van uitzonderlijk getalenteerde jonge muzikanten. Ze is tevens voorzitter van het beschermcomité van Missing Children Europe die zich onder meer inzet om verdwijning van kinderen te voorkomen.