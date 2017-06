SAINT-TROPEZ – De Zweedse prins Carl Philip is met zijn jongere zus Madeleine op vakantie in Frankrijk. Carl Philip en Madeleine genieten met hun gezinnen van het zomerweer in Saint-Tropez.

“Enkele leden van de koninklijke familie genieten van een privévakantie in Frankrijk”, liet hofwoordvoerder Margareta Thorgren weten aan Expressen. De Zweedse krant publiceerde foto’s van Carl Philip, zijn vrouw Sofia, Madeleine en haar man Chris in Saint-Tropez.

Volgens Expressen is het duidelijk dat Madeleine en Sofia het prima met elkaar kunnen vinden. In Zweden gaan al jaren geruchten dat de twee prinsessen geen vriendinnen zijn. Op de foto’s die de krant publiceerde is te zien dat Madeleine en Sofia samen op het strand wandelen, terwijl de mannen op de kinderen passen.

Op de foto’s is de babybuik van Sofia duidelijk te zien. Zij en Carl Philip verwachten na de zomer hun tweede kind. Het broertje of zusje van prins Alexander moet in september het levenslicht zien.