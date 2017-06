WASSENAAR – De Indiase premier Narendra Modi, die net een ontmoeting achter de rug heeft met de Amerikaanse president Donald Trump, is dinsdagmiddag ontvangen op de Eikenhorst in Wassenaar. Eerst had de premier, die voor een werkbezoek in Nederland is, een audiëntie bij koning Willem-Alexander en daarna volgde een gesprek met koningin Máxima.

Die sprak Modi overigens in haar functie als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties op het gebied van inclusieve financiering. Dat is onder meer het beter toegankelijk maken van financiële diensten, zoals bankrekeningen, geld overmaken, sparen en verzekeringen, voor iedereen. In India heeft ongeveer de helft van de bevolking die toegang niet.

Modi heeft ambitieuze plannen om het probleem aan te pakken. Toegang tot financiële diensten vergroot de weerbaarheid en de welvaart. Koningin Máxima houdt zich voor de VN sinds 2009 met dit onderwerp bezig en heeft als speciaal pleitbezorger ook al een aantal bezoeken gebracht aan India. Met Modi was er echter nog niet eerder gelegenheid te praten.

De Indiase premier was eerder dinsdag ook op het Catshuis bij demissionair minister-president Mark Rutte. Zijn werkbezoek is bedoeld om de betrekkingen met Nederland op gebieden als landbouw, watermanagement, technologische en duurzame ontwikkeling van Indiase steden en financiële dienstverlening te versterken.