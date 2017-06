MADRID – Borut Pahor, de president van Slovenië, is dinsdagochtend opgetrokken met de Spaanse koning Felipe. De heren bezochten een museum en prikten vervolgens samen met koningin Letizia een vorkje op het Zarzuela Paleis.

Felipe trof Pahor bij het Museo Reina Sofía, waar de twee de expositie Neue Slowenische Kunst (NSK): From Kapital to Capital bekeken. Het is de eerste overzichtstentoonstelling van het Sloveense kunstenaarscollectief NSK in Spanje. In het Museo Reina Sofía spraken de koning en de president ook met enkele kunstenaars die zich tot de avant-gardistische stroom rekenen.

Na het museumbezoek opende Felipe de deuren van het Zarzuela Paleis voor Pahor. De Spaanse koning bood de Sloveense president een lunch aan. Ook Felipes echtgenote koningin Letizia schoof aan voor de maaltijd.