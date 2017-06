WASSENAAR – Koning Willem-Alexander heeft dinsdag afscheid genomen van de ambassadeur van Luxemburg. Pierre-Louis Lorenz neemt na bijna vijf jaar afscheid van de ambassade in Den Haag.

De koning ontving de vertrekkend ambassadeur traditiegetrouw voor een afscheidsaudiëntie. Dat deed Willem-Alexander niet op Paleis Noordeinde, zijn werkpaleis, maar op de Eikenhorst in Wassenaar, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend.

Pierre-Louis Lorenz was sinds 12 september 2012 de ambassadeur van het Groothertogdom Luxemburg in Nederland. Die dag overhandigde hij zijn geloofsbrief aan toenmalig koningin Beatrix. Ambassadeurs zijn in functie vanaf het moment dat het staatshoofd de geloofsbrief in ontvangst neemt.