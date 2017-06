WENEN – De Britse prinses Anne heeft dinsdag een award in ontvangst genomen voor buitengewone prestaties in de paardensport. Dat gebeurde tijdens een ceremonie op de Spaanse rijschool in het Oostenrijkse Wenen.

De prijs heet Maestoso Superba en bestaat uit een beeldje van een hengst die een zogenoemde levade uitvoert, een oefening waarbij het paard met beide voorpoten van de grond komt.

Prinses Anne was jarenlang actief in de paardensport. Zo werd de dochter van koningin Elizabeth in 1971 Europees kampioen in de military en was ze in 1976 actief op de Olympische Spelen in Montreal. Tussen 1986 en 1994 was Anne acht jaar lang voorzitster van de Fédération Equestre Internationale (FEI), de overkoepelende organisatie van de paardensport.