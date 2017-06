LONDEN – De Britse koningin Elizabeth gaat er volgend jaar in inkomen op vooruit. De vorstin profiteert van de gestegen winst van de zogenoemde Crown Estate, de bezittingen van de Britse kroon, zo melden Britse media.

Jaarlijks krijgt Elizabeth een percentage van vijftien procent uit de inkomsten van de Crown Estate. Dit jaar gaat de koningin er twee miljoen pond, omgerekend bijna 2,3 miljoen euro, op vooruit. Haar totale inkomen komt daarmee op zo’n 42 miljoen pond (47,5 miljoen euro).

De verhoging wordt eigenlijk een dubbele ‘bonus’ voor Elizabeth. Eerder dit jaar besloot het Britse Lagerhuis dat haar inkomen de komende tien jaar niet 15 procent maar 25 procent van de Crown Estate is. De extra inkomsten zijn bedoeld om Buckingham Palace te restaureren. Zo kan de koningin de opknapbeurt, die is begroot op 420 miljoen euro, uit eigen zak betalen.

Charles

Het Crown Estate is het geheel van portefeuilles van onroerend en roerende goederen in Groot-Brittannië, maar is geen (privé-)eigendom van de Britse vorstin.

Prins Charles gaat er volgend jaar ook op vooruit. Zijn inkomen stijgt met 1,2 procent naar zo’n 23,4 miljoen euro.