EINDHOVEN – Prins Constantijn is onder de indruk van de creativiteit en innovaties in Eindhoven en omgeving. Dat liet hij woensdag weten via Twitter, onder verwijzing naar de jongste online-uitgave van de revue van ‘Eindhoven Startups’. ‘Wat een uitbarsting aan innovaties komen er uit Eindhoven!!!’ riep de prins uit.

Constantijn is de door de regering aangestelde stimulator van start-ups in Nederland en in die hoedanigheid verwelkomt hij nieuwe initiatieven, promoot hij projecten en juicht hij nieuwe innovaties van harte toe.

Ook de komst naar Amsterdam van het Israëlische Merkspace, waar door start-ups werkruimten kunnen worden gedeeld, kreeg woensdag zijn instemming. ‘Welkom in Nederland. Ik kijk er naar uit met jullie te werken’, schreef de prins op Twitter.

Constantijn was ook blij dat dat de Europese Gedragscodegroep de Nederlandse innovatiebox heeft goedegekeurd. Dat is een belastingmaatregel die is bedoeld om innovatieve activiteiten door bedrijven te stimuleren. ‘Goed nieuws voor innovatie in Nederland’, meende de prins.