Koning Willem-Alexander heeft woensdag Carla Sieburgh beëdigd tot raadsheer van de Hoge Raad der Nederlanden. Dat gebeurde in Paleis Noordeinde, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Sieburgh gaat aan de slag in de Civiele Kamer van de Hoge Raad. Ze begint op 1 september.

Op dit moment is Sieburgh hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in het bijzonder de Europees rechtelijke aspecten van het Burgerlijk recht. Bovendien is zij raadsheer-plaatsvervanger in de Kort Gedingkamer en de kenniskamer Europees recht van het Gerechtshof in Amsterdam.