Koning Willem-Alexander krijgt donderdag op Urk het speciale Koningslied te horen dat in opdracht van de bond van Oranjeverenigingen is gemaakt ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag eerder dit jaar.

Tilburg wilde er op Koningsdag niet aan, maar Urk geeft Geke van der Sloot samen met haar zangschool Geke’s Tiental de ruimte om het Lied voor de Koning ten gehore te brengen tijdens het streekbezoek dat het koningspaar brengt aan het noordoosten van Flevoland.

In het programma is niet echt ruimte om uitgebreid te luisteren, maar een afvaardiging van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) is ook ter plekke om van het eigen product te genieten. Het lied werd eerder dit jaar gepresenteerd op de jaarvergadering van de bond, en de reacties waren net als op het voor de inhuldiging geschreven Koningslied gemengd.

Urk is de eerste halteplaats tijdens het streekbezoek. Koning en koningin nemen een kijkje in de haven, bezoeken het Maritiem Onderwijscentrum en gaan naar het Windpark Noordoostpolder alvorens hun streekbezoek voort te zetten in Nagele en Dronten.