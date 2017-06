DEN BOSCH – Prinses Beatrix heeft een privébezoek gebracht aan het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Een van de pronkstukken momenteel in het museum is de jurk die Beatrix onder de hermelijnen mantel droeg toen ze in 1980 werd ingehuldigd als koningin.

De jurk van Beatrix is een van de blikvangers op de expositie ‘De jaren 80. Doemdenkers en positivo’s’, die op zaterdag 3 juni opende in het museum. Naast de jurk is ook het speciale ruimtepak van Wubbo Ockels te zien en de Oscar die Fons Rademakers in 1986 in de wacht sleepte.

Mogelijk heeft prinses Beatrix ook andere exposities in het museum bekeken, maar omdat het een privébezoek van de prinses betreft, kan het museum dat woensdag niet toelichten. De expositie ‘De jaren 80. Doemdenkers en positivo’s’ is nog tot en met 15 oktober in het Noordbrabants Museum te zien.