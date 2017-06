LONDEN – Prins William en prins Harry zullen zaterdag met een besloten dienst de geboortedag van hun moeder prinses Diana herdenken. Dat doen ze rond haar graf op het landgoed in Althorp House in het Engelse graafschap Northamptonshire. Ook Williams echtgenote Catherine is daarbij, samen met de kinderen prins George en prinses Charlotte.

Kensington Palace kondigde woensdag in een korte verklaring aan dat de dienst wordt geleid door de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby en eveneens wordt bijgewoond door de familie Spencer, onder wie Diana’s broer Charles Spencer en haar twee oudere zussen.

Kensington Palace benadrukt dat het een besloten dienst is en dat het landgoed gesloten is voor publiek en media. De prinsen hebben gevraagd hun privacy te respecteren tijdens de herdenking van hun moeder, die dit jaar op 1 juli 56 jaar zou zijn geworden. In augustus is het twintig jaar geleden dat prinses Diana omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs. William en Harry waren vijftien en twaalf jaar oud toen hun moeder overleed.

Prins Charles en Camilla zijn zaterdag in Canada.