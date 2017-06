DRONTEN – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in de Meerpaal in Dronten hun streekbezoek aan het noordoosten van Flevoland afgesloten. “U heeft maar een stukje van deze provincie gezien. Dat is een goede reden om terug te komen”, zei commissaris van de koning Leen Verbeek in zijn afscheidswoord.

Het koningspaar trok in sneltreinvaart langs de gemeenten Urk, Noordoostpolder en Dronten. “Het is een heel bijzonder bezoek geweest”, aldus de koning die terugkeek op de historie van de polders die uit de zee zijn gewonnen. Initiatiefnemer Cornelis Lely zou trots zijn op hoe het ‘nieuwe land’ er nu bijligt, aldus de koning. “En dat zijn wij met hem”, voegde hij er aan toe.

Bij aankomst in het cultureel centrum werd het koningspaar verwelkomd door duizenden Drontenaren, die op sommige plaatsen vijf tot zes rijen dik stonden. Het bleef ook nog net droog. Pas toen het koninklijk gezelschap naar binnen was, viel er een korte stortbui die het plein in mum van tijd schoon regende.

Bekijks

De gemeente had eerder donderdag de toegangswegen voorzien van kartonnen borden met verwijzing naar het bijzondere koninklijke bezoek, dat ook op Urk en in het dorp Nagele heel veel bekijks trok. Wellicht dat er daarom ook zoveel politie op de been was en tijdens het verblijf van koning en koningin in de gemeenten delen van het centrum waren afgesloten.

Voor de afsluiting bezochten Willem-Alexander en Máxima de pas enkele weken geopende nieuwe vestiging van Staay Food Group, waar ze een kijkje in de toekomst konden nemen bij de productie van groenten en voedsel. Ook spraken ze er met Poolse werknemers over hun ervaringen in Nederland en bij het bedrijf. Over het algemeen zijn de Polen, die soms al decennia in Nederland wonen en werken, tevreden. Een vrouw zei dat ook heel duidelijk. Het antwoord op de vraag van koningin Máxima wat haar droom was, wat ze nog meer wilde bereiken, bleef dan ook uit. “Ik ben tevreden met wat ik heb.”